Salernitana-Udinese | Le dichiarazioni di Mister Cioffi: “Sul mio futuro…”

Il tecnico bianconero risponde alle domande dei giornalisti nel post-partita del match contro i campani valevole per la lotta salvezza

Si conclude il campionato per la società bianconera, stiamo parlando di un'annata a due facce con diversi colpi di scena. Dopo il cambio di guida tecnica, la società ha giocato al massimo ed è riuscita a dare tutto pur di raccogliere diverse vittorie e togliersi anche grandissime soddisfazioni. non è un caso che da inizio Aprile, la squadra ad aver fatto più gol nella massima serie del calcio italiano è proprio l'Udinese di Gabriele Cioffi. Oggi è arrivata l'ennesima schiacciante vittoria contro una delle squadre più in forma di questo campionato, stiamo parlando della Salernitana. Intanto non perdiamo le dichiarazioni di tutti i protagonisti al termine di questo match. Ecco le parole del tecnico bianconero Gabriele Cioffi.