Notizie Udinese – Il gallo vuole alzare la cresta / Bianconeri nel mirino

Lunedì, l'Udinese affronterà il Torino di Andrea Belotti. L'attaccante, spesso e volentieri, fa male ai friulani

Probabilmente già avete capito. Il calciatore al centro dell'articolo è proprio Andrea Belotti. Tuttavia, l'attaccante del Torino, in questo inizio di stagione, sta facendo fatica. Oltre ad aver saltato diverse gare per infortunio, quando è sceso in campo non sempre ha brillato. In sette partite ha segnato solamente due gol: quello all'esordio contro l'Atalanta e quello del 3-0 contro la Sampdoria. Il gallo è partito da titolare in 3 occasioni. Il calo nelle sue prestazioni è evidente. Probabilmente, anche la situazione contrattuale sta giocando un ruolo importante (in negativo). Nonostante ciò, in vista della prossima gara, c'è un dato che non lascia tranquilli i tifosi friulani. Ecco quale.