News Udinese – Il “dieci” ha conquistato tutti: “Merita più spazio”

Il centrocampista bianconero da quando è arrivato in Italia sta sorprendendo tutti, mister incluso. Merita sicuramente più spazio

La squadra allenata dal tecnico Luca Gotti, ieri ha fornito una buona prestazione contro un avversario tutt'altro che semplice. Stiamo parlando del Koper, società prima nella massima serie slovena, sta riuscendo ad imporsi anche ai danni di società storiche come il Maribor. Sicuramente nel pareggio di ieri non ci sono solo note positive, dato che la difesa ha ballato sicuramente troppo e l'attacco ha sprecato diverse occasioni importanti, ma in tutto questo un giocatore è riuscito ad emergere. Non è la prima volta e grazie alle sue giocate sta diventando sempre più decisivo. Si parla di un talento a tutto tondo. Pronto per sfondare nel calcio che conta. Un futuro numero dieci.

Il futuro è qui

Il giocatore al centro dell'articolo è il tedesco di origini serbe Lazar Samardzic. Fino a questo punto, il talento bianconero non ha mai deluso le aspettative ed anzi, ogni volta che è sceso in campo ha fatto innamorare i tifosi grazie alle sue giocate. Ieri un'altra ottima prestazione, anche se è stato poco lucido in due occasioni, in cui avrebbe potuto segnare, per il resto ha giocato una partita eccellente. Servito un assist fantastico a De Maio e propiziato il rigore con una giocata spettacolare ai danni degli avversari, che ha messo Soppy davanti al portiere. Ci si aspetta ancora tantissimo da lui, ma è ora di dargli più fiducia.

L'ora è arrivata

Il giocatore è completamente pronto e il suo momento è definitivamente arrivato. Bisogna iniziare a dargli più fiducia e continuità, anche perché un talento cristallino come questo è difficile relegarlo in panchina con frequenza. Urge trovare una soluzione nello scacchiere tattico che gli permetta di poter giocare quanti più minuti possibili.