Udinese – L’ex Galparoli: “Sono impressionato da Destiny Udogie”

La squadra bianconera continua ad avere voglia di sorprendere e fare la differenza. Questo campionato è iniziato nel migliore dei modi, con ben tre vittorie di fila dopo un pareggio ed una sconfitta. I dieci punti in classifica collocano l'Udinese assieme a tutte le grandi del nostro campionato e si parla di un team roccioso che gioca un buon calcio. Non sarà facile per nessuna squadra riuscire a mettere in difficoltà le zebrette ed anzi, spesso, sapranno che dovranno lasciare dei punti per strada. La vittoria ai danni della Roma è stata sicuramente la ciliegina sulla torta di questo avvio. Anche secondo l'ex difensore Galparoli quello di domenica è stato un match storico. Ecco le sue dichiarazioni.