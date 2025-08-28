Sarà Matteo Marchetti, proveniente dalla sezione di Ostia Lido, a fungere da direttore di gara per il match tra Inter e Udinese, in programma domenica 31 agosto alle 20,45. Gli assistenti scelti sono Baccini e Colarossi. Zufferli sarà il quarto uomo. Al Var opererà Marini, coadiuvato da Aureliano.
Notizie Udinese – La gara contro l’Inter sarà affidata a Marchetti
In occasione della gara contro i neroazzurri a Milano, la direzione sarà quella dell'arbitro Matteo Marchetti
Marchetti ha già arbitrato i bianconeri in 7 occasioni, registrando un bilancio di 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte. L'ultima volta che Marchetti e l'Udinese si sono trovati faccia a faccia è stata il 28 aprile 2023, durante la partita Lecce-Udinese finita 1-0.
L'Inter, invece, ha visto Marchetti dirigere 8 incontri, con un totale di 7 vittorie e una sola sconfitta. Non perdetevi le ultime notizie del mercato friulano: Zaniolo o Insigne? La scelta del club bianconero <<<
