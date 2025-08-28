Notizie Udinese – La gara contro l’Inter sarà affidata a Marchetti

Sarà Matteo Marchetti , proveniente dalla sezione di Ostia Lido , a fungere da direttore di gara per il match tra Inter e Udinese , in programma domenica 31 agosto alle 20,45. Gli assistenti scelti sono Baccini e Colarossi . Zufferli sarà il quarto uomo. Al Var opererà Marini , coadiuvato da Aureliano .

Marchetti ha già arbitrato i bianconeri in 7 occasioni, registrando un bilancio di 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte. L'ultima volta che Marchetti e l'Udinese si sono trovati faccia a faccia è stata il 28 aprile 2023, durante la partita Lecce-Udinese finita 1-0.