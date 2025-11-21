Udinese – La gara contro i rossoblu per rilanciarsi: i precedenti

L'ultima pausa per le Nazionali del 2025 sta per concludersi e il match tra Udinese e Bologna , che si svolgerà sabato 22 novembre alle ore 15. 00, darà il via al dodicesimo turno della Serie A. Entrambe le squadre sono in un buon periodo di forma, e questo può promettere una partita molto coinvolgente e ricca di emozioni. Diamo un’occhiata, però, ai precedenti tra i due club.

In 95 incontri disputati tra i bianconeri e i rossoblu, i primi sono riusciti a vincere 32 volte. Gli emiliani, invece, hanno ottenuto 35 vittorie, ma non riescono a battere i friulani da ormai due anni e mezzo. Il risultato meno comune è stato il pareggio, che si è verificato in 28 occasioni, ma nelle ultime due sfide nessuna delle due squadre è riuscita a ottenere l’intera posta in palio.