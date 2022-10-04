L'altra sorpresa di questa Serie A, oltre ai bianconeri, è l'Atalanta di Gasperini che con la vittoria di misura sulla Fiorentina si è portata in testa alla classifica, a pari punti con il Napoli. Nonostante la super partenza, però, gli orobici devono fare i conti con diversi infortunati.

Tre sono i giocatori tenuti sotto osservazione dello staff medico bergamasco. La ricaduta muscolare di Zappacosta preoccupa, il problema rimediato in occasione dell'amichevole con la Pro Patria, proprio nel momento del ritorno dall'infortunio precedente, rischia di tenerlo fuori ancora per un periodo importante. Mancherà sicuramente a Udine e sarà rivalutato per la gara successiva. Verso il forfait anche Zapata: l'ex di turno non è ancora al meglio, come confermato da Gasperini difficilmente potrà essere a disposizione per la Dacia Arena. L'ultimo k.o., invece, è arrivato proprio con la Fiorentina: infortunio muscolare per Toloi che sarà da valutare per la trasferta di domenica.

Chi giocherà al loro posto

Senza loro tre, Gasperini deve optare per alcune scelte obbligate. Sulle fasce tre maglie per due posti trae Maehle, con i primi due nettamente in vantaggio. In attacco dovrebbe essere ancora il tempo di un altro ex della gara, ovvero di, mentre sarà solo panchina per il giovane danese Hojlund. In difesa gli unici ok rimangono Demiral, Scalvini e Okoli. Cambiando rapidamente discorso, non puoi perdere assolutamente tutte le valutazioni assegnate ieri sera dopo la grande vittoria.