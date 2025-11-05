Udinese – Gasperini si prepara in vista dei bianconeri

In previsione dell’Europa League, del campionato e delle partite delle nazionali, Giampiero Gasperini mira a apportare alcune modifiche a una formazione che è rimasta quasi invariata finora. I giornali suggeriscono delle possibili modifiche per l’incontro con i Rangers e Udinese. Due dei principali candidati per un turno di riposo sono Manu Koné e Gianluca Mancini, che potrebbero rimanere a riposo in preparazione per l’ultima partita prima della pausa, quella delicata contro l’Udinese. In difesa, Çelik è pronto a rientrare titolare, con N’Dicka al centro della linea difensiva e Hermoso sulla fascia sinistra.