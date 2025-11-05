In previsione dell’Europa League, del campionato e delle partite delle nazionali, Giampiero Gasperini mira a apportare alcune modifiche a una formazione che è rimasta quasi invariata finora. I giornali suggeriscono delle possibili modifiche per l’incontro con i Rangers e Udinese. Due dei principali candidati per un turno di riposo sono Manu Koné e Gianluca Mancini, che potrebbero rimanere a riposo in preparazione per l’ultima partita prima della pausa, quella delicata contro l’Udinese. In difesa, Çelik è pronto a rientrare titolare, con N’Dicka al centro della linea difensiva e Hermoso sulla fascia sinistra.
udinese
Udinese – Gasperini si prepara in vista dei bianconeri
La situazione sulla corsia destra è da valutare, con Wesley in vantaggio per una posizione da titolare, ma Rensch potrebbe essere una valida alternativa, a seconda di dove giocherà il brasiliano: se dovesse iniziare a sinistra, l’olandese potrebbe occupare il lato opposto. Anche Tsimikas è in attesa di una nuova chance. A centrocampo, Cristante dovrebbe riprendere il suo posto in mezzo, affiancato dal confermato El Aynaoui, mentre davanti a loro ci sarà una novità significativa: Pellegrini è vicino a tornare titolare dopo quattro partite in panchina.
I segnali positivi mostrati nei suoi ingressi contro Sassuolo e Milan convincono Gasperini a ridargli fiducia nella trequarti. Al suo fianco troveremo probabilmente Soulé, in vantaggio su Bailey, per completare il trio dietro a Dovbyk, che rimane l’unico punto di riferimento offensivo. Non si tratta quindi di una rivoluzione, ma piuttosto di un turnover ragionato per mantenere alta la competitività. Gasperini desidera una Roma fresca e intensa a Ibrox. Le ultime di mercato: Nani ed Inler rinnovano un top player? Il punto<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA