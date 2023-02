Atalanta-Udinese / Gasperini ritrova due pedine fondamentali: il punto

Gianpiero Gasperini, dopo la sconfitta netta di San Siro, sta preparando l'incontro di campionato di sabato alle 18 contro i bianconeri. La sfida non sarà semplice visto che dall'altra parte ci sarà un'Udinese che ha grande voglia di riscattarsi sotto tutti i punti di vista. Questo avvio di 2023 non è stato dei migliori per i friulani, reduci da una vittoria nelle ultime 16, e di conseguenza bisogna invertire la rotta il prima possibile. La partita di domenica si appresta ad essere un vero e proprio crocevia. Andiamo a vedere le ultime sul team lombardo e su tutti i giocatori pronti a dare forfait.

Se da una parte l’ Atalanta deve smaltire la sonora sconfitta a San Siro contro il Milan, dall’altra deve rimboccarsi le maniche e cercare di pensare alla gara casalinga con l’Udinese: cercando anche di recuperare due pedine fondamentali come Zapata (infortunio alla coscia) e Pasalic (preservato per precauzione vista la distorsione alla caviglia). Sicuro il ritorno a disposizione di Demiral, dopo aver scontato la squalifica.

Gli attesi rientri

Attualmente risulta che entrambi verranno rivalutati accuratamente per una possibile convocazione sabato sera: Mario sulla carta è attualmente quello più favorito nonostante non si sia ancora allenato in gruppo (attendendo ovviamente riscontri da Zingonia) rispetto al colombiano, anche analizzando l’entità dei due infortuni. Staremo a vedere come si evolverà la situazione. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le dichiarazioni del portiere Marco Silvestri. Ecco le sue parole su questo momento<<<