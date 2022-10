Udinese – Gazzetta chiama e Corriere risponde: inizia il rebus difesa

Il team continua a fare la differenza ed adesso arriverà un test molto importante contro una squadra in forma. Le ultime prima dell'Olimpico

La squadra bianconera continua a fare la differenza in vista del prossimo incontro di campionato. Si parla di un match molto difficile contro una società che viene da uno stato di forma a dir poco sorprendente. Non sarà semplice fare la differenza, ma questa Udinese ci ha sempre stupito e sicuramente ha ancora voglia di continuare a farlo. Dall'altra parte il team della capitale vuole continuare a vincere e cercare in tutti i modi di prendersi le posizioni di vertice in questo campionato. Quello di domani pomeriggio si prospetta come un vero e proprio incontro all'ultimo sangue. Nel frattempo il tecnico Andrea Sottil continua a lavorare e ora deve scegliere la difesa titolare.

I tre dietro sono un vero e proprio rebus per tutti incluso il mister che a ventiquattro ore dall'incontro deve prendere una decisione ferrea. Al momento tutto dipende dal recupero di uno dei migliori giocatori di questo mese di Settembre (secondo la Lega Calcio Serie A). Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti Rodrigo Becao sarà presente ed anche protagonista nel match dell'Olimpico, ma non è dello stesso avviso il Corriere. Il quotidiano romano, infatti, sta già valutando l'alternativa ed il cambio di posizioni in campo dei giocatori.

Così in campo

Il giocatore che non vede l'ora di giocare un'altra partita dal primo minuto è Enzo Ebosse. Il camerunense si sta preparando per il prossimo incontro e continua a scaldarsi in vista dei prossimi mondiali che giocherà da protagonista. Assieme a lui completeranno il reparto altri due inseparabili come Jaka Bijol e Nehuen Perez. Solo nelle prossime ore si potrà avere il vero punto della formazione ed ad un'ora dal match scopriremo chi difenderà la maglia friulana.