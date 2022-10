Notizie Udinese – La Gazzetta tranquillizza tutti: le ultime su Becao

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutte le ultime sul difensore Rodrigo Becao

Redazione

La squadra allenata da Andrea Sottilcontinua a lavorare intensamente in vista del match che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Una partita dall'alto tasso di difficoltà contro una società che sta giocando veramente in maniera perfetta. In campionato il team allenato da Maurizio Sarri si gode il grande momento all'interno del nostro paese, parliamo di ben tre quattro a zero rifilati in fila. Quello che si giocherà tra un giorno, si prospetta come un vero e proprio scontro all'ultimo sangue. Due squadra appaiate in classifica che pur di continuare a sognare sono disposte a tutto. Intanto, la Gazzetta dello Sport ci offre gli ultimi aggiornamenti su un giocatore di grandissimo livello come Rodrigo Becao.

Al momento non è ancora stato risolto al meglio il suo problema, ma si sta lavorando proprio per cercare di porre rimedio il prima possibile. Secondo il quotidiano fondato a Milano, però, il difensore centrale brasiliano ci sarà e farà parte della partita. Un recupero in extremis che potrebbe fare la differenza, perché con lui in campo la situazione cambia sotto tutti i punti di vista. Un difensore che in questo avvio di campionato ha dimostrato di essere in grado di fare la differenza sia in fase difensiva che in quella offensiva grazie ai suoi inserimenti. Andiamo a vedere quale sarà la retroguardia bianconera in vista dell'incontro di domani pomeriggio.

I titolari in difesa

Finalmente si potrà tornare alla consueta difesa che è riuscita a costruire questa ottima classifica. Sulla sinistra ci sarà l'argentino Nehuen Perez. Al centro lo sloveno Jaka Bijol e sulla destra (come detto in precedenza) il ritorno del brasiliano Rodrigo Becao. L'Udinese si prepara alla battaglia e lo vuole fare con la formazione migliore possibile. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato bianconero. In chiusura due colpi. Marino è al lavoro <<<