Notizie Udinese – La gazzetta frena gli entusiasmi / Partirà dalla panchina

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una sfida molto importante, ecco i dettagli

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato . Stiamo parlando di una delle sfide più difficili in calendario, visto che alla Dacia Arena arriverà la società che è attualmente campione d'Italia. Inoltre la partita di domani pomeriggio potrebbe avere una valenza incredibile, visto che proprio i neroazzurri si stanno giocando tutte le rimanenti chance di poter raggiungere la seconda stella. La squadra gestita da Gabriele Cioffi ha dimostrato a tutti che ha ancora molta voglia di fare bene e voler fare la differenza. Ci si avvicina parecchio al fischio d'inizio e la Gazzetta dello Sport fa un annuncio tutt'altro che rasserenante. Il titolare potrebbe non esserci. Dovrebbe partire dalla panchina, ecco di chi stiamo parlando.

Il giocatore al centro dell'articolo ha sempre fatto la differenza ed infatti la sua assenza (soprattutto nei mesi centrali di questa stagione) si è avvertita ed anche in maniera abbastanza decisiva. Stiamo parlando di un vero e proprio talento a tutto tondo, un giocatore in grado di mettere in difficoltà anche i centrocampi migliori. Il suo nome è Roberto Pereyra e secondo il quotidiano roseo potrebbe partire dalla panchina. Sicuramente una decisione che non piacerà ai tifosi dell'Udinese, ma bisogna anche monitorare le sue condizioni fisiche. Intanto si scalda già il suo sostituto. Ecco di chi stiamo parlando.