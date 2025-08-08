Come per Karlsson, anche Lorenzo Insigne cerca di rilanciarsi, guardando anche alla nazionale, che entrambi hanno perso tra il 2022 e il 2023, e per questo desidera giocare in Italia, accettando anche di abbassarsi lo stipendio dopo che la trattativa con la Lazio è sfumata a causa del blocco degli acquisti. Il Parma ha puntato su Esposito, e questo spinge Insigne a guardare con interesse verso l'Udinese.
mondoudinese udinese news udinese Udinese – Gela la pista Witsel, sale in quota Lorenzo Insigne! Il punto
udinese
Udinese – Gela la pista Witsel, sale in quota Lorenzo Insigne! Il punto
I contatti con Witsel sono attualmente sospesi mentre l'idea Lorenzo Insigne prende sempre più forma: le ultime
A tal proposito, il club di Pozzo ha sospeso le discussioni con Axel Witsel, un altro svincolato molto appetibile per diversi club italiani e non solo, probabilmente per dirottare l'offerta di ingaggio di 1,2 milioni di euro verso l'ex attaccante del Napoli.
Entrambi i percorsi sono attivi e in continua evoluzione, mentre si continua a valutare attentamente chi sarà il nuovo attaccante che dovrà far dimenticare Lorenzo Lucca. Koulouris del Pogon Stettino suscita interesse, ma non convince del tutto, e quindi la ricerca prosegue. Le ultime di mercato: Doppio colpo fatto? Il nuovo 10 arriva da Bologna <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA