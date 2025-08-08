Udinese – Gela la pista Witsel, sale in quota Lorenzo Insigne! Il punto

Come per Karlsson, anche Lorenzo Insigne cerca di rilanciarsi, guardando anche alla nazionale, che entrambi hanno perso tra il 2022 e il 2023, e per questo desidera giocare in Italia, accettando anche di abbassarsi lo stipendio dopo che la trattativa con la Lazio è sfumata a causa del blocco degli acquisti. Il Parma ha puntato su Esposito, e questo spinge Insigne a guardare con interesse verso l'Udinese.