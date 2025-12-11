Udinese – Gennaio come porta d’uscita? Il nome vicino alla cessione

Il tecnico dei friulani sembra aver fatto determinate scelte che potrebbero portare la società a muoversi già a Gennaio sul mercato

A Udine, il vice capitano Sandi Lovric pare sia destinato a lasciare la squadra a Gennaio. Il centrocampista sloveno dell'Udinese trova spazio in campo solo in rare occasioni, segno di un suo declino nelle scelte dell’allenatore. La situazione di colui che fino a maggio scorso era un punto fermo per mister Kosta (con 36 presenze da lui gestite) sta deteriorandosi. I numeri parlano chiaro, con soltanto 107 minuti giocati nel campionato, di cui 61 nella partita di esordio contro il Verona. È vero che l’infortunio subito con la nazionale durante la prima pausa di settembre ha influito, con un polpaccio infortunato che ha portato a tornare dopo 21 minuti giocati in Svizzera, ma la sua rapida discesa nelle gerarchie è stata evidente, finendo per ridursi, come dimostrano i soli 46 minuti giocati nelle dieci partite successive.

Al suo posto, si è scelto Jurgen Ekkelenkamp, piuttosto che il nuovo pupillo di Runjaic, Jakub Piotrowski, segno di una competizione che Lovric potrebbe non aver gestito al meglio. Usando il termine “forse” perché, se osserviamo attentamente, la scelta di Runjaic sembra basata su un'intenzione già emersa in estate. A Luglio si era iniziato a parlare di un suo possibile addio, insieme a Martin Payero, che poi è realmente passato alla Cremonese. Mister Kosta pareva non desiderare più le due mezzali di inserimento e seguiva anche le indicazioni della società di far giocare Arthur Atta, oltre all’arrivo di Piotrowski, da lui stesso raccomandato.

Un altro elemento che potrebbe aver influito è il mancato rinnovo del contratto di Lovric, che scadrà tra qualche settimana, a gennaio, essendo in vigore fino a giugno 2027. Durante l'estate, Lovric aveva suscitato interesse in Turchia, ma anche da parte di Parma e Firenze. Proprio a Firenze, Runjaic potrebbe decidere di metterlo sotto i riflettori per facilitare il suo trasferimento in Viola. Lovric sembra simboleggiare il passato a Udine, mentre il futuro è rappresentato da Lennon Miller.