Genoa-Udinese | La conferenza di Runjaic: “Solet e Bertola, vi dico che…”

La sfida tra il Genoa e l'Udinese è oramai alle porte. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli su quello che sarà il prossimo match

Nicola Badursi 19 marzo - 12:39

La sfida tra il Genoa e l'Udinese è oramai alle porte. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli su quello che sarà il prossimo match, partiamo subito con le dichiarazioni di mister Kosta Runjaic in conferenza stampa.

Che partita sarà? — "Quella di domani sarà una partita molto calda, contro una squadra in forma come il Genoa. Hanno raccolto tanti punti in casa e sfruttano al meglio le partite casalinghe. Non vedo l'ora di scendere in campo visto che si parla di una nuova sfida da affrontare al meglio. Dovremo saper lottare assieme e soffrire assieme, daremo tutto per tornare a casa con un buon risultato prima dell'ultima pausa Nazionali".

Il punto dall'infermeria — "Bertola sta lavorando bne eper recuperare ed ha svolto in parte due allenamenti con la squadra sono molto contento. Potrebbe venire già con noi, ma anche se dovesse esserci non correremo dei rischi. Solet è pronto per giocare titolare, se nella rifinitura non ci sarà niente di strano sarà parte del match".

Il modulo — "3-4-1-2 o 3-4-3 abbiamo comunque detto la nostra e funzionato bene in fase di possesso, non è dipeso per forza dall'assenza di Zaniolo che comunque è dei nostri. Può giocare anche l'italiano in questo modulo. Nelle ultime gare abbiamo scelto un modulo leggermente diverso e non abbiamo fatto male. Riflettiamo continuamente su come ottenere il meglio dalla rosa anche in base all'avversario".

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