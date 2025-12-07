Udinese-Genoa | De Rossi sul match: “Ci aspettano 11 Norton-Cuffy”

Il Genoa si prepara alla sfida di campionato con l'Udinese e in conferenza stampa a presentare l'incontro ci ha pensato coach Daniele De Rossi

Che partita si aspetta?

"Ho fatto una battuta ai miei ragazzi e specificato che giocheremo contro 11 Norton-Cuffy. Questo fa capire quanto sarà difficile la sfida e soprattutto quanto dovremo tenere i tacchetti alti in campo (ride, ndr). Logicamente abbiamo preparato la partita sia a uomo che a zona".