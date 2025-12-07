Il Genoa si prepara alla sfida di campionato con l'Udinese e in conferenza stampa a presentare l'incontro ci ha pensato coach Daniele De Rossi.
udinese
Udinese-Genoa | De Rossi sul match: “Ci aspettano 11 Norton-Cuffy”
Che partita si aspetta?—
"Ho fatto una battuta ai miei ragazzi e specificato che giocheremo contro 11 Norton-Cuffy. Questo fa capire quanto sarà difficile la sfida e soprattutto quanto dovremo tenere i tacchetti alti in campo (ride, ndr). Logicamente abbiamo preparato la partita sia a uomo che a zona".
Il punto su Zaniolo—
"Firma con l'Udinese, credo che il calciatore abbia fatto la scelta giusta. Ha scelto una specie di isola felice, un posto dove si lavora con gente seria e non c'è spazio per le chiacchere o il gossip. Non dimentichiamoci che fisicamente parlando è una vera e proprio bestia con qualità simili al nostro inglese. Ci parliamo ogni tanto, anche se l'ho perso un po' di vista".
Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Lovric verso l'addio? Il punto sull'offerta <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA