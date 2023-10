Udinese-Genoa / Le dichiarazioni di Silvestri: “Il momento dei tre punti”

L'Udinese si avvicina a grandi passi a questa giornata di campionato contro un ottimo Genoa. La squadra di Gilardino arriva in grandissima forma al match odierno visto che solo tre giorni fa ha distrutto al Ferraris la Roma di José Mourinho. Adesso non possiamo fare altro che partire con le dichiarazioni dei calciatori e soprattutto con le parole dell'estremo difensore Marco Silvestri. L'italiano ha fatto il punto in vista del prossimo incontro di campionato, ecco le sue dichiarazioni.