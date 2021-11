Udinese-Genoa / La fotogallery dell’incontro: ”Ecco gli scatti più belli”

L' Udinese non riesce ad ottenere i tre punti contro il Genoa. Il match della Dacia Arena è terminato 0-0. I friulani hanno sprecato una ghiotta occasione per scalare la classifica.

I bianconeri, però, devono subito ripartire. Non c'è tempo per piangersi addosso. Giovedì sera si torna già in campo.