Udinese – Genoa / Il commento del match: “Pareggio a reti bianche”

Ecco il commento della partita tra Udinese e Genoa. Le due squadre scendono in campo per farci divertire e ci sono riuscite

Si inizia subito in maniera grintosa e molto veloce, tutte e due le squadre cercano il pertugio e la ripartenza è il team preferito del match. Al dodicesimo minuto c'è subito il primo punto chiave dell'incontro: l'infortunio del Tucu Pereyra . Su un intervento di Milan Badelj, cade e tutto il peso finisce sulla spalla. L'incidente lo costringe al cambio ed al suo posto entra un altro argentino, Nacho Pussetto. Anche se il match sembra molto aperto, dal ventesimo in poi prende sempre più fiducia il team bianconero , che conquista campo e crea occasioni. Fino al quarantaduesimo, dove Ekuban con una vera e propria magia salta Nuytinck, ma davanti al portiere sbaglia.

La storia non cambia, il pallino del gioco è sempre nelle mani dei bianconeri, che cercano il bandalo della matassa per poter sbloccare l'incontro. Aggiungono Samardzic a macinare gioco in mezzo al campo. Il Genoa cerca di difendersi e rendersi pericoloso in ripartenza. L'unico che continua a puntare l'uomo e cercare di creare la superiorità numerica è costantemente Deulofeu. Al cinquantacinquesimo Gotti cerca di dare una svolta al match, dentro Perez e Makengo per Molina e Arslan, con conseguente cambio di modulo. Intorno al 65esimo ha una grande occasione da gol Udogie, la palla finisce di poco a lato. Continua la pressione friulana, all'ottantesimo Beto colpisce un palo e il match sembra doversi concludere su un pari a reti bianche. Nessuno riesce a dare la stoccata decisiva all'incontro.