L’Udinese e il Genoa si stanno dando battaglia sul campo del BluEnergy Stadium. Sfida decisamente importante e presentata dal direttore Dei bianconeri, stiamo parlando di Gokhan Inler.
Udinese-Genoa | Inler fa il punto: "Questa partita pesa…"
Udinese-Genoa | Inler fa il punto: “Questa partita pesa…”
La sfida tra i bianconeri di Udine e il Genoa di Daniele De Rossi è alle porte. Ecco le dichiarazioni del direttore Gokhan Inler
”Tutte le partite sono importanti, però oggi è una partita che pesa, in cui possiamo vedere il lavoro della squadra. Servirà la giusta energia. Spiace per Atta, ma nel calcio sono cose che succedono. Abbiamo una rosa forte, oggi ci sono Ekkelenkamp e Piotrowski che possono dimostrare, ma anche chi parte dalla panchina. Per Zaniolo venire a Udine è stata una scelta importante e lo è stata anche per noi. Gli abbiamo parlato, lo abbiamo seguito e finora sta facendo molto bene. Spero continui così”.
