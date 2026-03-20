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Genoa-Udinese | Formazioni ufficiali: Runjaic e De Rossi fanno le scelte

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La sfida tra l’Udinese ed il Genoa è alle porte, non perdiamo un secondo ed ecco le scelte dei due mister. Le formazioni ufficiali
Lorenzo Focolari Redattore 

La sfida tra l’Udinese ed il Genoa è alle porte, non perdiamo un secondo ed ecco le scelte dei due mister. Le formazioni ufficiali di mister Kosta Runjaic e Daniele De Rossi. Diverse le sorprese, andiamo a scoprire quali.

Genoa (3-4-2-1): Bijow; Marcandalli, Ostigard, Vazquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Norton Cuffy; Messias, Vitinha; Colombo. All: Daniele De Rossi.

Udinese (3-5-2): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All: Kosta Runjaic

Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su un possibile colpaccio. Il futuro di Zaniolo non è scritto: le ultime <<<

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