Una sfida decisamente intensa quella tra l'Udinese di mister Kosta Runajaic e il Genoa di Daniele De Rossi. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti le parole del tecnico che guida la squadra bianconera.
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Genoa 0-2 Udinese | Le parole di Runjaic: “Partita difficile, noi fortunati”
Cosa hai detto a De Rossi alla fine?—
"Una partita decisamente difficile ed infatti mi sono congratulato alla fine del match. Bisogna ammettere che siamo stati anche fortunati nel corso di questa partita, ma la fortuna fa anche trovata e cercata. La fortuna era dalla nostra parte, ma c'è anche da dire che abbiamo lavorato bene, siamo stati uniti ed abbiamo trovato due gol di rimessa".
Il commento su Keinan Davis e Nicolò Zaniolo—
"Un po' se l'aspettava di non essere convocato (Nicolò Zaniolo, ndr), ne abbiamo parlato e deve continuare a lavorare. Fondamentale che l'Italia vada al Mondiale e si qualifichi. Per Keinan Davis, ce l'aspettavamo visto che era in diffida da tempo ma ora abbiamo tempo per lavorare e trovare anche delle altre soluzioni".
L'obiettivo di questa Udinese?—
"Noi ragioniamo sempre partita per partita, posso dire però che i 50 punti per noi potrebbero essere un ottimo traguardo. Fondamentale anche tenere i nostri giocatori sani".
Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati alla fine del match. Le pagelle di Genoa-Udinese <<<
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