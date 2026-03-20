Genoa 0-2 Udinese | Le parole di Runjaic: “Partita difficile, noi fortunati”

Cosa hai detto a De Rossi alla fine?

"Una partita decisamente difficile ed infatti mi sono congratulato alla fine del match. Bisogna ammettere che siamo stati anche fortunati nel corso di questa partita, ma la fortuna fa anche trovata e cercata. La fortuna era dalla nostra parte, ma c'è anche da dire che abbiamo lavorato bene, siamo stati uniti ed abbiamo trovato due gol di rimessa".