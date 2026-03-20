mondoudinese udinese news udinese Genoa 0-2 Udinese | Le pagelle: un lampo di Ekkelenkamp regala tre punti

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Genoa 0-2 Udinese | Le pagelle: un lampo di Ekkelenkamp regala tre punti

Il Genoa e l'Udinese si sono date battaglia al Luigi Ferraris di Genova. Ecco tutti i voti assegnati alla fine dei novanta minuti di gioco
Nicola Badursi

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Non viene chiamato in causa moltissime volte, ma quando viene fatto risponde sempre presente e mette a referto l'ennesima buona prova.

Un portiere che sta trovando la sua condizione solita e soprattutto sta facendo capire di poter essere un riferimento anche futuro.

Voto: 6

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