Udinese-Genoa | Le scelte di De Rossi e Runjaic: ecco il sostituto di Atta

La sfida tra l'Udinese ed il Genoa si avvicina a grandissimi passi. Meno di un'ora per vedere sul campo da gioco le due squadre a caccia delle tre lunghezze. Ecco le scelte fatte da mister Kosta Runjaic per i bianconeri e Daniele De Rossi per i rossoblù: le formazioni ufficiali.
Udinese (3-5-2): Maduka Okoye; Nicolò Bertola, Christian Kabasele, Oumar Solet; Alessandro Zanoli, Jakub Piotrowski, Jesper Karlstrom, Jurgen Ekkelenkamp, Jordan Zemura; Nicolò Zaniolo, Keinan Davis. All: Kosta Runjaic
Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Masini, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All: Daniele De Rossi
