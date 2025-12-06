Udinese-Genoa | Mister Runjaic: “Atta a disposizione? Vi dico che…”

Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli ed il punto sul tecnico a disposizione

Nicola Badursi 6 dicembre - 14:56

Mister Kosta Runjaic si prepara al prossimo incontro di campionato con il Genoa di coach Daniele De Rossi. Una partita complessa per diversi aspetti ed in cui ci si attende una grande Udinese. Ecco le parole del tecnico.

Il punto sulla settimana — "Contro la Juve è stata la peggior partita da quando sono io il tecnico della squadra friulana. Logicamente abbiamo giocato contro un organico forte, il secondo dopo l'Inter e soprattutto non siamo riusciti a fare bene perché un virus non ha permesso a molti calciatori di preparare nel migliore dei modi il match".

Le dichiarazioni su Iker Bravo — "Iker è un ragazzo molto giovane e sappiamo che ha grande voglia di giocare in Serie A. Contro il Parma e contro la Juve ha avuto le sue occasioni, contro il Genoa potrebbe anche non subentrare. Non dimentichiamoci che oltre lui c'è anche Gueye, un altro calciatore molto interessante e dalle grandi qualità".

Chi ci sarà? — "Abbiamo la quasi totalità del gruppo a disposizione. Sono solo due gli elementi che non faranno parte del prossimo incontro e stiamo parlando di Hassane Kamara ed Arthur Atta".

Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Arriva un nuovo bomber? Lotta con il Gasp e Allegri <<<