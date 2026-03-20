Allo stadio Luigi Ferraris di Genova è andata in scena la sfida di campionato tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e il Genoa di Daniele De Rossi. Non perdiamo un istante e partiamo subito con tutti i casi di moviola che fanno discutere, ecco il commento sulle decisioni di Mariani.
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Genoa-Udinese | Moviola: rigore quello di Kabasele? Punto sulla decisione
Il Genoa e l'Udinese si sono date battaglia nel corso dell'ultimo incontro di campionato, ecco tutti i voti assegnati alla fine dei 90 minuti
IL PRIMO TEMPO—
24' - Ammonizione corretta per Hassane Kamara.
IL SECONDO TEMPO—
47' - Inizialmente il direttore di gara assegna rigore per il fallo di Kabasele di mano, dopo visione al VAR viene giustamente annullato.
56' - Zaniolo ammonito in maniera corretta per fallo.
64' - Entrata netta in ritardo da parte di Keinan Davis ed il cartellino giallo è la decisione corretta.
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