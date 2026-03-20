Genoa-Udinese | Moviola: rigore quello di Kabasele? Punto sulla decisione

Il Genoa e l'Udinese si sono date battaglia nel corso dell'ultimo incontro di campionato, ecco tutti i voti assegnati alla fine dei 90 minuti

Allo stadio Luigi Ferraris di Genova è andata in scena la sfida di campionato tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e il Genoa di Daniele De Rossi. Non perdiamo un istante e partiamo subito con tutti i casi di moviola che fanno discutere, ecco il commento sulle decisioni di Mariani.