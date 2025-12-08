Udinese 1-2 Genoa | Okoye e Solet deludono: top e flop dell’incontro

Appena terminata la sfida di campionato tra il Genoa e l'Udinese. Ecco chi delude e chi sorprende alla fine del match e della contesa

Lorenzo Focolari Redattore 8 dicembre - 19:52

Una prestazione interessante con l'Udinese che per lunghi tratti fa la differenza sul campo da gioco, ma viene beffata per via di due errori individuali abbastanza grossolani. Il team deve fare un passo in avanti senza ombra di dubbio. Passiamo al top ed al flop di giornata.

IL TOP — Jakub Piotrowski ha tutte le qualità per diventare un elemento importante nel centrocampo bianconero e la rete odierna ne è la dimostrazione tangibile. Gran gol, ma soprattutto una prova di grandissima corsa.

IL FLOP — Maduka Okoye porta l'Udinese in svantaggio dopo una prima frazione in cui non aveva rischiato niente, Oumar Solet riporta i bianconeri sotto dopo una partita in cui avevano recuperato con non poca fatica ed ai punti avrebbero meritato i tre punti. Disattenzioni che costano carissimo e soprattutto che portano l'Udinese a raccogliere l'ennesima sconfitta tra le mura amiche. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Udinese-Genoa <<<