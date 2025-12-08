Udinese-Genoa | Parla Zemura: “Obiettivo? Iniziare davvero forte”

La sfida tra l’Udinese e il Genoa È alle porte. Prima del fischio di inizio ha detto la sua un calciatore interessante e titolare come Jordan Zemura. Non perdiamo altro tempo e passiamo alle sue dichiarazioni.
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco come Zemura presenta la sfida di campionato
”La vittoria con il Parma ci ha resi felici, contro il Bologna non avevamo giocato bene. Dobbiamo essere concentrati, entrare in campo con la mentalità giusta e restare sempre uniti.
Il mister è stato chiaro con noi, dobbiamo iniziare forte e avere la stessa fame per tutti i novanta minuti”
