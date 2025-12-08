mondoudinese udinese news udinese Udinese-Genoa | Parla Zemura: “Obiettivo? Iniziare davvero forte”

Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco come Zemura presenta la sfida di campionato
La sfida tra l’Udinese e il Genoa È alle porte. Prima del fischio di inizio ha detto la sua un calciatore interessante e titolare come Jordan Zemura. Non perdiamo altro tempo e passiamo alle sue dichiarazioni.

”La vittoria con il Parma ci ha resi felici, contro il Bologna non avevamo giocato bene. Dobbiamo essere concentrati, entrare in campo con la mentalità giusta e restare sempre uniti.

Il mister è stato chiaro con noi, dobbiamo iniziare forte e avere la stessa fame per tutti i novanta minuti

