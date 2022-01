Genoa – Udinese / Le parole di mister Cioffi: “Soddisfatto dalla prestazione”

Ecco le dichiarazioni fatte dal tecnico bianconero al termine del match tra Udinese e Genoa. La partita valida per la ventitreesima giornata

Si conclude una vera e propria battaglia in quel di Marassi. La società bianconera è stata schiacciata dal primo all'ultimo minuto, alla fine è comunque riuscita a portare un punto a casa. Un risultato che sicuramente non è dei migliori. Per come si era messa la partita è pur sempre un punticino che mantiene invariato il distacco dalla penultima in campionato. Intanto andiamo ad ascoltare le affermazioni del tecnico bianconero al termine di un vero e proprio combattimento senza esclusione di colpi. Ecco le sue dichiarazioni.