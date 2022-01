Genoa-Udinese / Il commento della gara: ”vince la noia”

Il commento della ventitreesima giornata di campionato. L'Udinese pareggia 0-0 contro il team ligure. Riviviamo il match minuto per minuto

A Marassi è andato in scena il match tra Udinese e Genoa . E’ stata una gara dura, sporca e combattuta. Entrambe le squadre hanno faticato a prendere ritmo. I padroni di casa hanno avuto diverse occasioni per sbloccare la partita, ma non le hanno concretizzate. I friulani sono sembrati stanchi. Alla fine, i due club si sono spartiti la posta in palio. Riviviamo, minuto per minuto, le emozioni di questa gara .

Nella ripresa, il copione non cambia: tanti falli, molte interruzioni e match spezzettato. La prima occasione del secondo tempo capita sui piedi di Portanova che da due passi mette il pallone fuori. L'Udinese non riesce a rendersi pericolosa. Beto e Deulofeu fanno fatica a tenere palloni e far salire la squadra. Al 68' mister Cioffi manda in campo Udogie al posto di Soppy, mentre cinque minuti più tardi opta per Success. Esce Beto. Brutta notizia per Deulofeu. Lo spagnolo, diffidato, è stato ammonito al 73'. Salterà il Torino. A dieci minuti dalla fine, l'episodio che potrebbe cambiare il match. Cambiaso viene ammonito per un fallo su Makengo. L'esterno protesta e così Doveri estrae il secondo giallo. Genoa in dieci. Tuttavia, i bianconeri non ne approfittano. A Marassi finisce 0-0. Nel frattempo, ecco le pagelle della gara. Tutti i voti