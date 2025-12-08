Una partita complessa per l'Udinese contro una delle squadre più fisiche del nostro calcio assieme proprio ai bianconeri. Il Genoa ha cercato di mettere in seria difficoltà gli uomini di mister Kosta Runjaic, allenati da Malecki nel corso di questo pomeriggio. Non perdiamo un istante e passiamo alla moviola, con i casi più scottanti.
Udinese-Genoa | Il rigore per i rossoblù c'è? La moviola del match
Il Genoa e l'Udinese si stanno dando battaglia sul campo del BluEnergy Stadium.
IL PRIMO TEMPO—
33' - Intervento in netto ritardo da parte di Maduka Okoye sul centravanti Lorenzo Colombo. Giusta la decisione del direttore di gara che assegna il tiro dal dischetto in favore della squadra ligure.
43' - Fallo di Keinan Davis su Otoa, feroci le proteste dell'inglese ma in questo caso viene graziato dal direttore di gara.
