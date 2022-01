Genoa-Udinese / Silvestri: ”Partita dura e di sofferenza. La sosta…”

L'Udinese esce da Marassi con un punto. Al termine della gara, alcuni calciatori friulani hanno commentato il match contro il Genoa. Le loro parole

A Marassi, Genoa ed Udinese non si fanno male. Il match termina 0-0. Sicuramente, il team ligure avrebbe meritato qualcosina in più, ma i bianconeri, nonostante una condizione fisica non ottimale, hanno disputato una prestazione d'orgoglio. I ragazzi di mister Cioffi salgono a quota 23 punti, con una partita in meno. Nel frattempo, al termine della gara del Ferraris, diversi calciatori friulani hanno commentato l'incontro. Ecco cosa hanno detto.

Le parole di Silvestri

Il numero uno bianconero è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv. ''L'intervento più difficile? Il secondo. Quello su Yeboah. L'importante è aver portato a casa un punto, il come non conta. Partita molto complicata. Abbiamo sofferto tanto. Loro hanno fatto un'ottima partita da tutti i punti di vista. Sono contento che siamo riusciti a non perdere. Noi siamo stati una delle squadre più colpite dal covid. E’ stata dura. Personalmente, prima di prenderlo non ci eravamo allenati, quindi sono stato fermo due settimane. Adesso, però, c'è la sosta. Abbiamo l'opportunità di lavorare bene, integrare i nuovi arrivati e ritrovare la forma migliore''.

L'intervento di Becao

Successivamente, è stato il turno di Rodrigo Becao. ''Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo retto bene. Loro hanno avuto diverse occasioni, ma anche noi. Pareggio giusto penso. I punti sono sempre importanti. Questo di oggi lo mettiamo in tasca e ce lo portiamo a casa volentieri. Ci dà morale per il futuro perchè la strada è ancora lunga. Sono molto soddisfatto della mia crescita. Ogni giorno cerco di migliorare. Anche quando sbaglio cerco di correggere gli errori. Nel calcio può capitare di sbagliare, ma l'importante è capire e non ripetere gli stessi errori. Così si cresce. Questo è il mo pensiero''. Nel frattempo, come sempre, la nostra redazione ha stilato le pagelle della partita. Ci sono diverse sorprese. Ecco tutti i voti <<<