Genoa-Udinese / Formazioni ufficiali: la scelta su Molina e Deulofeu

Tra circa un'ora, l'Udinese scenderà in campo per affrontare il Genoa. Nel frattempo, sono uscite le formazioni ufficiali della partita

Alla fine, Gerard Deulofeu è riuscito a recuperare e partirà dal primo minuto al fianco di bomber Beto. Ma procediamo per gradi. Mister Gabriele Cioffi si affida al consueto 3-5-2. In porta c'è Marco Silvestri. La sua assenza si è sentita molto nelle ultime gare. Il neo acquisto Marì si accomoda in panchina. In difesa giocheranno Rodrigo Becao, Nahuen Perez ed il capitano Bram Nuytinck. A destra, torna dal primo minuto Nahuel Molina, mentre a sinistra ci sarà Udogie. A centrocampo spazio al terzetto titolare composto da Walace, Arslan e Makengo. In attacco, come detto, spazio al duo Deulofeu-Beto. Success e Pussetto pronti ad entrare a gara in corso. Nel Genoa spazio al 4-2-3-1. Con Hefti, Bani, Vanheusden e Vasquez in difesa. In mediana Badelj e Sturaro. Bomber Destro sarà supportato dal tridente formato da Yeboah, Portanova ed Ekuban. Caicedo, al centro di voci di mercato, partirà dalla panchina. Tuttavia, il suo ingresso non è così scontato. Nel frattempo, in attesa del calcio d'inizio torniamo a parlare di mercato. Dopo la difesa, il direttore Pierpaolo Marino vuole sistemare il centrocampo. Ecco l'ultima idea. Dalla Serie B con furore <<<