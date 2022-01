Genoa – Udinese / Il top ed il flop di giornata: “Menomale che lui c’è”

Si conclude una vera e propria battaglia allo stadio Luigi Ferrarsi. L'incontro è terminato 0-0, ma le due squadre non si sono risparmiate nemmeno per un secondo.

Ai punti ha sicuramente meritato di più il Genoa del nuovo mister Alexander Blessin. Il tecnico tedesco si trovava al suo esordio nella massima serie italiana, ma non ha sfigurato. Anzi, per gran parte dell'incontro ha messo in difficoltà il team bianconero.