Udinese – Da Genova sono sicuri, ecco quale sarà la decisione di Pereyra

Il futuro di Roberto Pereyra è da decidere nelle prossime ore. Dalla città ligure, però, sono sicuri che il calciatore abbia già chiare le sue idee per il futuro. La squadra bianconera ha voglia di essere protagonista e di conseguenza sta facendo il possibile per assicurarsi il terzo matrimonio con il calciatore argentino. Anche Pereyra pare preferire l'Udinese alla Sampdoria, anche per una questione di semplice categoria. Non dimentichiamo che i friulani militano nella massima serie e per almeno un anno non potrà dire lo stesso la squadra blucerchiata. Ad oggi sembra essere in netto vantaggio il team della famiglia Pozzo. Questo è ciò che ci giunge in redazione anche secondo le fonti doriane. Vedremo se le voci verranno confermate e diventeranno fatti nelle prossime ore. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul match di ieri sera. Ecco le pagelle di Salernitana-Udinese <<<