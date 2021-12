News Udinese – Parla Giacomini: “Il mio pensiero sull’esonero”

L'ex tecnico bianconero ha parlato e detto la sua sulla decisione presa dalla società di Giampaolo Pozzo. Dichiarazioni decise

L'ex tecnico bianconero ha detto la sua sull'esonero del tecnico Luca Gotti. L'esonero è arrivato per una mancanza di risultati e per l'incapacità di dare una forma al team friulano. Soprattutto il secondo è un errore che non ci si aspetta da un tecnico che ha fatto il secondo in alcuni dei migliori club del mondo, come ad esempio il Chelsea. Ieri mentre parlava, Giacomini sembravaun vero e proprio fiume in piena. Andiamo a leggere le sue parole e trarre delle somme da queste dichiarazioni.