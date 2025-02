Udinese News – Giacomini: “Lucca? È stato bravissimo…” Le parole

Il mister Massimo Giacomini è intervenuto in una trasmissione locale per difendere l’attaccante Lorenzo Lucca dopo i fatti di Lecce

Dopo tante accuse, attacchi e provvedimenti, Lorenzo Lucca è stato difeso dal mister Massimo Giacomini in un dibattito di una trasmissione locale. L’allenatore ha stupito con le sue parole dal momento che si è schierato totalmente dalla parte dell’attaccante.

“Lucca è stato bravissimo, Thauvin e Solet hanno sbagliato a cercare di fermarlo. Lui voleva calciare il rigore ed è riuscito a fare il decimo gol con un tiro violento sull’angolo, una bella esecuzione. Io ho immaginato che lo togliesse per far vedere che chi comanda è l’allenatore. Lucca non ha sbagliato: abbiamo 36 punti. Hanno fatto bene sia lui che l’allenatore poi a toglierlo.