Udinese – Un giallo di troppo: Karlstrom salterà il prossimo turno

Il metronomo del centrocampo bianconero non ci sarà in vista del prossimo turno di campionato. Il giallo di troppo che ha lo portato dalla lista dei diffidati a quella degli squalificati, è arrivato proprio ieri.

Non sarà facile sostituire un giocatore unico del suo genere per quanto riguarda il suo ruolo. La capacità di interpretare i momenti e i tempi per le giocate sono caratteristiche non rintracciabili in altri giocatori della rosa. Runjaic questo lo sa e a tempo debito troverà una soluzione.

Per adesso Karlstrom si accomoderà in panchina per la 23esima giornata di campionato e assisterà i suoi compagni da fuori. L’Udinese è chiamata a reagire per evitare di sprofondare nel baratro come nella prima parte della stagione. Cambiando rapidamente tema, non perdetevi le ultime del mercato friulano: Nani sgancia la bomba: “Lucca? C’è chi lo vuole”