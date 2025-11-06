Udinese – I giallorossi vanno in Europa e Runjaic lavora al Bruseschi

Il tecnico tedesco continua a focalizzarsi sulla partita contro i capitolini che dovranno passare prima dall'Europa League

Lorenzo Focolari Redattore 6 novembre - 10:36

L’Udinese avrà l'opportunità di osservare la Roma, che sarà il suo prossimo avversario in campionato. I giallorossi sono attualmente impegnati in Europa League e avranno solo un paio di giorni per riprendersi prima di affrontare i friulani.

Il Gazzettino riporta che per la squadra di Gasperini, la sfida di oggi si presenta molto impegnativa, forse anche più di quella disputata domenica sera contro il Milan. Pertanto, la Roma potrebbe accusare la fatica fisica e mentale derivante dal doppio incontro, senza contare che Dybala, il suo giocatore più forte e anche il peggior incubo per l’Udinese, non sarà disponibile questa domenica. Anche Bailey sarà assente, a causa di un infortunio muscolare.

Per quanto riguarda l'Udinese, ci si sta impegnando per il recupero di Davis. Thomas Kristensen sarà l'unico assente per la partita delle 18. In merito alla formazione bianconera, a destra dovrebbe giocare ancora Zanoli.