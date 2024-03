News Udinese – Giannichedda: “Cioffi sta facendo un gran lavoro…”

Giuliano Giannichedda ha detto la sua sull'Udinese e in vista di questo finale di stagione. Ecco le sue dichiarazioni sui prossimi match

Giuliano Giannichedda ha detto la sua sull'Udinese in vista di questo finale di stagione. Le sue dichiarazioni per TuttoUdinese non sono di certo passate inosservate. Ecco le parole più importanti ed il suo parere finale su questo incontro di campionato.