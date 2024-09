Notizie Udinese – Giannetti ci sarà a Roma? Le ultime sull’argentino

L'Udinese continua a lavorare partita dopo partita e si prepara già al prossimo incontro con la Roma allo Stadio Olimpico. La rosa è praticamente al completo, se non per i lungodegenti Gerard Deulofeu, Alexis Sanchez e nelle ultime ore c'è una sorpresa che sicuramente non lascia felice il tecnico Kosta Runjaic.

Lautaro Giannetti ha terminato la prima frazione contro il Parma non nel migliore dei modi. La sostituzione non è arrivata per scelta tecnica, ma principalmente per un problema fisico ai flessori. Le condizioni del difensore centrale argentino sono da controllare giorno dopo giorno ed al momento la presenza nella Capitale non è scontata. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime dichiarazioni di Thauvin <<<