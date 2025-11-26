mondoudinese udinese news udinese Udinese – Gino Pozzo sulla cessione del club: le parole

La cessione del club sembra essere un tema ormai passato anche se le indiscrezioni non accennano a diminuire
Lorenzo Focolari Redattore 

Durante il Galà di fine anno del 2025, Gino Pozzo ha espresso il suo pensiero riguardo l’Udinese, ribadendo la sua fiducia nel mister Runjaic e rispondendo alle persistenti speculazioni riguardanti un possibile cambio di proprietà del club.

Il Gazzettino riporta le sue dichiarazioni: "Beh, sentiamo parlare continuamente di una potenziale vendita della società, ci siamo abituati. Siamo presenti da quarant'anni e siamo molto felici di rappresentare questa città e questa regione; il nostro obiettivo per il 2026 è quello di raccogliere i frutti del lavoro che stiamo svolgendo. "

