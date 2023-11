Udinese – Gioca la Slovenia, ecco le ultime sui pilastri bianconeri

Quando gioca la Slovenia vuol dire anche che gioca l'Udinese assieme alle sue colonne portanti. La nazionale è proprio scesa in campo per una sfida importantissima come quella contro la Danimarca. Ecco come sono andati Jaka Bijol e soprattutto Sandi Lovric.

Per Jaka oramai la certezza di essere una colonna portante della sua nazionale. Anche ieri 90 minuti in campo e titolarissimo dal primo all'ultimo secondo. Non possiamo dire lo stesso per Sandi Lovric che continua a faticare e non riesce più a trovare spazio sia all'Udinese che anche in nazionale. Solo panchina ieri per un talento che deve ritrovarsi il prima possibile.