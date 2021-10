News Udinese – Un giocatore devastante / Il focus sulla sua prestazione

Il talento bianconero si sta superando negli ultimi incontri, prendendosi complimenti e palcoscenico. Il focus su un super protagonista

Ecco il focus sul migliore in campo nel match di ieri pomeriggio contro l'Atalanta. Anche oggi si parlerà dello stesso giocatore delle ultime due settimane, ma nell'ultimo periodo sta diventando veramente incontenibile. La società vorrebbe già blindarlo e costruire il futuro sulle sue capacità. Da quando è arrivato (in sordina rispetto altri colpi) ha conquistato la fiducia del mister ed ora continua a fare la differenza. Al momento non conosciamo ancora i suoi limiti, ma ha già conquistato tutti, perché si sacrifica su ogni pallone e da tutto fino all'ultimo secondo. Ecco di chi stiamo parlando.

Norberto Bercique Gomes

Stiamo parlando del nuovo bomber bianconero, Beto. Un giocatore così mancava da diverse stagioni al team bianconero, ora che finalmente lo ha ritrovato non vorrà più abbandonarlo. Anche ieri contro l'Atalanta ha giocato una partita sontuosa. Lo scontro con il difensore centrale argentino, Luis Palomino è stato (senza ombra di dubbio) il più bello di tutto il match. Diversi gli scontri persi, ma molti quelli vinti. Contenere la sua velocità è stato un rebus per tutto il match, non a caso nel primo tempo una delle occasioni più grandi è dell'Udinese, ma nasce grazie ad una cavalcata pazzesca del centravanti. Serve al centro Molina, che non riesce ad arrivarci e completare il tap-in.

Il momento clou

Sicuramente il momento che va a dargli l'MVP arriva nel mezzo del recupero, quando su un cross di Lazar Samardzic (altro super talento arrivato quest'estate) Beto anticipa tutti e mette la palla in rete, sorprendendo tutti e regalando un punto all'Udinese in un campo difficilissimo come quello del Gewiss Stadium. Ora va ipotecato l'attaccante, perché un giocatore così forte non sarà facile da mantenere per molto tempo, sta alla dirigenza renderlo unico.