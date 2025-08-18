Udinese-Carrarese | Calabro nel post partita: le parole del tecnico

L’allenatore della Carrarese ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita di stasera: ecco le parole

Lorenzo Focolari Redattore 18 agosto 2025 (modifica il 18 agosto 2025 | 23:24)

Antonio Calabro ha espresso il suo parere sulla prestazione della Carrarese, che ha perso 2-0 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese:

Il match:

"Porto via con me il fatto di aver giocato alla pari per lunghi tratti, abbiamo subito un gol a causa di una scelta sbagliata, passando la palla all'indietro invece che in avanti. Siamo riusciti a crearci alcune occasioni in attacco; nel primo tempo ci sono state un paio di situazioni pericolose e nella seconda metà ce ne sono state altre quattro o cinque. Tuttavia, davanti avevamo una squadra ben strutturata e qualitativa. Sono soddisfatto di come hanno affrontato la partita i miei ragazzi. "

La mossa sugli esterni studiata?

"Giocare contro l'Udinese con due esterni così avanzati consente di attaccare, ma espone anche a contropiedi avversari. Dato il nostro attuale stato, con il mercato che è ancora da completare e assenze come quelle di Cicconi, Torregrossa e Finotto, ho dovuto prendere decisioni adattando alcuni giocatori a ruoli diversi. Abbiamo cercato di sviluppare un gioco che valorizzasse maggiormente le nostre caratteristiche. "

Cosa ti aspetti dal mercato?

"Ci confrontiamo frequentemente con la società e condividiamo i nostri obiettivi; la dirigenza ha già dimostrato di saper trovare i giocatori giusti e il mercato è ancora aperto. C'è anche questa stranezza per noi allenatori, di un mercato che rimane aperto mentre si svolgono le partite. Tuttavia, sono contento di avere a disposizione questi giocatori. "