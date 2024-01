Udinese – Quanti giocatori andranno in Coppa d’Africa? Ecco i convocati

L'Udinese proprio in questi istanti ha scoperto quanti giocatori andranno in Coppa d'Africa nel corso del prossimo mese: tutti i dettagli

Adesso è ufficiale, sappiamo quanti calciatori dell'Udinese andranno in Coppa d'Africa . La risposta dopo la preoccupazione nel poter perdere qualche pezzo importante è chiara: 0. Nessun calciatore del team della famiglia Pozzo partirà per la competizione più importante del continente africano.

Hassane Kamara (ultimo rimasto sulla lista) è stato fatto fuori proprio qualche ora fa dalla sua Costa d'Avorio ed era l'ultimo convocabile rimasto. Non ci sarà nemmeno Adam Masinache dopo tanto tempo come pedina fondamentale nello scacchiere tattico del Marocco, è stato fatto fuori. Adesso per tutti, ci sarà la possibilità di mettersi in mostra. Oltre che dire la propria con la maglia bianconera.