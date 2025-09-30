Udinese | I referti parlano chiaro! Tre giocatori bianconeri nella lista

Terminato il quinto turno di Serie A, il Giudice Sportivo ha come di consueto redatto un comunicato inerente le sanzioni per i venti club del campionato e i loro giocatori. Nell'elenco compaiono anche tre nomi di calciatori dell' Udinese, i quali sono stati ammoniti dal direttore di gara nell'ultimo match contro il Sassuolo.

I profili in questione sono quelli di Kingsley Ehizibue, Jakub Piotrowski e Nicolò Zaniolo: per tutti e tre si tratta solamente della prima sanzione. Niente di preoccupante in confronto a quanto successo a Rodriguez del Como per cui sono state impartite tre giornate di squalifica.