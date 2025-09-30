Terminato il quinto turno di Serie A, il Giudice Sportivo ha come di consueto redatto un comunicato inerente le sanzioni per i venti club del campionato e i loro giocatori. Nell'elenco compaiono anche tre nomi di calciatori dell'Udinese, i quali sono stati ammoniti dal direttore di gara nell'ultimo match contro il Sassuolo.
Udinese | I referti parlano chiaro! Tre giocatori bianconeri nella lista
Terminata la quinta giornata con il suo posticipo del Lunedì ecco svelati i referti arbitrali: tre uomini di Runjaic presenti
I profili in questione sono quelli di Kingsley Ehizibue, Jakub Piotrowski e Nicolò Zaniolo: per tutti e tre si tratta solamente della prima sanzione. Niente di preoccupante in confronto a quanto successo a Rodriguez del Como per cui sono state impartite tre giornate di squalifica.
Runjaic sa che ogni cartellino può pesare durante la stagione dato che ogni giocatore è fondamentale per riuscire nell'obiettivo. Le ultime di mercato:Cessione ufficiale? Difensore firma in Champions <<<
