Notizie Udinese – I giocatori con più chilometri percorsi: c’è un bianconero

Dopo il girone di andata, Sky Sport ha stilato la classifica dei calciatori che hanno percorso più chilometri in media a partita in Serie A

L' Udinese ha concluso il girone di andata a quota venti punti. Tuttavia, come ormai è ben noto, all'appello manca la gara contro la Salernitana . Da capire se il match verrà giocato o meno. Intanto, i giocatori friulani si godono una settimana di meritato riposo. Al rientro dalla pausa, l'obiettivo sarà quello di replicare le ultime prestazioni. Nel frattempo, archiviata la diciannovesima giornata, Sky Sport ha stilato la classifica dei calciatori che hanno percorso più chilometri in media a partita in Serie A. C'è un bianconero.

Non pediamo tempo facendo giri di parole inutili. Il giocatore dell'Udinese presente in questa classifica è Walace. Il brasiliano, che ha una media di 10,802 chilometri percorsi a partita, occupa il tredicesimo posto, alle spalle di Maxime Lopez (10,86 km) e subito prima di Sasa Lukic (10,797 km). Il classe '95, in questa prima parte di stagione, ha avuto un rendimento altalenante, caratterizzato da alti e bassi. Per esempio, è passato dai brutti errori contro Sampdoria e Verona alle ottime prove con rossoneri e Cagliari. Tuttavia, sia Gotti che Cioffi non possono fare a meno di lui. Speriamo che nel girone di ritorno possa colmare quelle lacune che gli impediscono di fare il salto di qualità. Nel frattempo, andiamo a vedere la classifica completa.