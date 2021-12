Notizie Udinese – Cinello: ”Vi spiego cosa è successo. Sono dispiaciuto…”

Il vice allenatore della Salernitana, è intervenuto ai microfoni del Messaggero Veneto per spiegare quello che è successo nei giorni scorsi

Cinello ha provato a ricostruire la vicenda, partendo da lunedì. ''In mattinata abbiamo svolto la rifinitura e mentre stavamo a pranzo è arrivata la notizia della positività di un nostro giocatore. I ragazzi che dovevano andare in vacanza avevano fatto un tampone per conto loro. A quel punto è stata annullata la partenza per Udine che era fissata per le 14.30. Il gruppo squadra e lo staff tecnico sono stati sottoposti al tampone molecolare. Nel frattempo, la società si è attrezzata organizzando un volo charter che avrebbe dovuto portarci l’indomani a Udine. Verso mezzanotte il team manager ci ha comunicato sulla chat che la Asl locale aveva bloccato la trasferta in quanto erano risultati positivi altri due componenti del gruppo. L’ufficialità è arrivata per tutti martedì mattina. Ci vietava ogni tipo di partecipazione a competizioni sportive.E così, invece di recarci in aeroporto, siamo rientrati tutti al centro sportivo dove abbiamo fatto un altro tampone. Ora dovremo stare una settimana in quarantena. Non è una situazione facile da gestire e meno male che quasi tutti i calciatori e i componenti dello staff hanno fatto due dosi di vaccino''.