Notizie Udinese | Giordano su Success: “Lo preferisco anche a Beto”

La squadra bianconera deve fare attenzione agli assalti che potrebbero arrivare per i propri giocatori che si sono messi in mostra in questo avvio di campionato. L'ultimo entrato nel mirino di una big arriva dalla Nigeria e stiamo parlando di Isaac Success . Dal suo approdo di un anno e mezzo fa, sono cambiate moltissime cose.

Quello che sembrava dover essere un oggetto misterioso è diventato a tutti gli effetti uno dei pezzi importanti dell'attacco dei bianconeri. Adesso anche altre società del nostro campionato sembrano averlo messo sott'occhio e da un momento all'altro potrebbe arrivare qualche offerta per lui. Ecco che la Lazio, nei giorni scorsi, ha mostrato interesse per il giocatore e potrebbe intavolare la trattativa.

Le parole di Giordano

L'ex attaccante della Lazio Bruno Giordano, intervistato da RadioSei, s'è così espresso sulla possibilità che la Lazio nella prossima finestra di calciomercato decida di puntare su Success dell'Udinese per il ruolo di vice-Immobile: "Success mi piace molto. Sa giocare a calcio a prescindere dai gol che mette a segno. Uno che ha le sue doti è bravo anche nell'ultimo passaggio. Vi dico la mia: lo preferisco anche a Beto. Tra chi fa gol e chi non ne ha fatti la linea è sottile, ma se sai giocare i gol arrivano".